75mila firme per le dimissioni di La Russa

La petizione-appello online per le dimissioni del presidente del Senato La Russa dopo le sue dichiarazioni su via Rasella ha superato le 75.000 firme. «Segno che le scuse non bastano», first appeared on il manifesto.

