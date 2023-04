"5 euro l'ora". Landini, menzogne e vergogna: Cgil, che figuraccia... (Di venerdì 7 aprile 2023) Maurizio Landini scenderà in piazza perché è molto deluso da Giorgia Meloni. Intanto, si ostina a non consultarlo prima di fare le leggi. E già questo, per il leader della Cgil, basterebbe. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è che non vuole fare il salario minimo. «Non ha alcuna intenzione di introdurlo», ha spiegato ad Agorà su Rai3, «e vuole lasciare grosso modo le cose come stanno». Tutt'altra l'idea di Landini: «Bisogna cancellare i contratti pirata e serve una legge che dica che sono validi solo i contratti firmati dalle organizzazioni rappresentative. A quel punto bisogna dare valore generale ai contratti nazionali che così sanciscono minimi garantiti per tutti». Insomma, non ci vuole molto. Decide tutto la Cgil e la questione si risolve. A quel punto, altro che operai sfruttati, impiegati sottopagati ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Maurizioscenderà in piazza perché è molto deluso da Giorgia Meloni. Intanto, si ostina a non consultarlo prima di fare le leggi. E già questo, per il leader della, basterebbe. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è che non vuole fare il salario minimo. «Non ha alcuna intenzione di introdurlo», ha spiegato ad Agorà su Rai3, «e vuole lasciare grosso modo le cose come stanno». Tutt'altra l'idea di: «Bisogna cancellare i contratti pirata e serve una legge che dica che sono validi solo i contratti firmati dalle organizzazioni rappresentative. A quel punto bisogna dare valore generale ai contratti nazionali che così sanciscono minimi garantiti per tutti». Insomma, non ci vuole molto. Decide tutto lae la questione si risolve. A quel punto, altro che operai sfruttati, impiegati sottopagati ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : La storica sentenza: “Il lavoro pagato 3,96 euro l’ora non rispetta la Costituzione” - NicolaMorra63 : La Consulta ha sancito che uno stipendio orario di neanche 4 euro l'ora è inammissibile. Anticostituzionale. Ma no… - Corriere : Padova, pagata 3,96 euro l'ora: per il giudice è anti costituzionale. Altre venti cause in corso - ribelle51 : ?????????????????? Lo stipendio da 3,96 euro all’ora è contro la Costituzione. “Sentenza storica” a Milano. La lavoratrice s… - FrancescoVilla2 : RT @Misurelli77: Abbiamo un morto al giorno sul lavoro Stipendi da fame Lavoratori sfruttati, non solo immigrati La prima cosa che fa ques… -