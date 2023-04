25 film cult da rivedere in streaming nel weekend

(Di venerdì 7 aprile 2023) Esistonoche non stancano mai anche se li abbiamo visti più di una volta. Per loro il tempo sembra non passare. Ecco 20 titoli immortali che vi consigliamo di(e celebrare) nellodel, titoli diventatinel corso degli anni o subito, facendosi mania. È il caso de L’esorcista, che quest’anno compie mezzo secolo, ma anche di Blade Runner e Alien di Ridley Scott, dueche col passare del tempo hanno ottenuto sempre più consenso e si sono guadagnati la nomea di “inarrivabili”. Anche Il padrino e Terminator di James Cameron (altro che Avatar) non sono da meno. All’uscita de Le Iene il pubblico e la critica avevano intuito che quelavrebbe lasciato il segno. Di lì a poco Tarantino si è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alberto_pilotto : RT @Leya51295: #ciak ?? Jesus Christ Superstar (1973) Regia #NormanJewison Il celebre musical che narra gli ultimi giorni della vita di Ge… - Gianni2The : RT @Leya51295: #ciak ?? Jesus Christ Superstar (1973) Regia #NormanJewison Il celebre musical che narra gli ultimi giorni della vita di Ge… - Leya51295 : #ciak ?? Jesus Christ Superstar (1973) Regia #NormanJewison Il celebre musical che narra gli ultimi giorni della v… - NicolaJ65 : @PaolaDiCaro Un grande film cult!!! L’ho visto una ventina di volte almeno ?? Che meraviglia ?????? - johnwxsherlock : @manuelferrp È stato bravissimo e secondo me sarà un grande attore anche in futuro, mi dispiace che ora venga ignor… -

Uscito nel 1961 Il re dei re è undella settima arte, firmato da Nicholas Ray. Si tratta di una pellicola che, al pari dicome Ben Hur, riuscì a far coesistere il tema religioso con lo ...FEFF 25, svelati i 22 titoli che arriveranno in streaming su MYmovies ONE. Un variegato programma che parte dariproposti in versione restaurata fino alle più importanti novità provenienti dall'Oriente. ISCRIVITI A MYMOVIES ONE PER SEGUIRE IL FESTIVAL ...Navigando tra le sezioni della piattaforma Rai, ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutti i generi: novità,da non perdere, grandi classici. Un catalogo notevole e sempre ...

100 anni Warner Bros, la festa da film cult in sala a Scooby-Doo Agenzia ANSA

Dal Venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo: ecco tutti i film da vedere in tv per celebrare il weekend della Pasqua ...Nel 50° anniversario dalla sua uscita nelle sale, torna il cult "Jesus Christ Superstar": sarà proiettato ... in collegamento dagli Stati Uniti, per parlare del film. "L’ultima settimana di vita di ...