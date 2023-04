117mila le candidature per le assunzioni nei Comuni Asmel (Di venerdì 7 aprile 2023) 117mila le candidature per le assunzioni in 4100 Comuni in tutta Italia associati Asmel. Molti i profili professionali coperti con il concorso Sono 117.000 le candidature chiuse ieri per il maxi concorso indetto da Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali che conta oltre 4.100 enti soci in tutt’Italia.Il candidato medio è un giovane laureato tra i 31 e i 40 anni. Ma anche 28mila under 30 sono stati attratti dalla innovativa procedura. Raddoppiati i candidati nel Centro Nord Italia, record in Veneto (+160%), Lazio e Calabria (+135%) e in Lombardia (+110%).Moltissimi i profili professionali coperti con il concorso, dai tecnici per il PNRR ai funzionari amministrativi e contabili, dal personale della polizia municipale agli ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 7 aprile 2023)leper lein 4100in tutta Italia associati. Molti i profili professionali coperti con il concorso Sono 117.000 lechiuse ieri per il maxi concorso indetto da, l’Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali che conta oltre 4.100 enti soci in tutt’Italia.Il candidato medio è un giovane laureato tra i 31 e i 40 anni. Ma anche 28mila under 30 sono stati attratti dalla innovativa procedura. Raddoppiati i candidati nel Centro Nord Italia, record in Veneto (+160%), Lazio e Calabria (+135%) e in Lombardia (+110%).Moltissimi i profili professionali coperti con il concorso, dai tecnici per il PNRR ai funzionari amministrativi e contabili, dal personale della polizia municipale agli ...

117MILA CANDIDATI: UN ESERCITO PER LE ASSUNZIONI NEI COMUNI ASMEL

I candidati che superano la preselezione telematica a cura di Asmel, ottengono l'iscrizione in 31 Elenchi di idonei.