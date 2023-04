Zola | «Kvaratskhelia mi ricorda Best | è un uomo di squadra»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 aprile 2023) Gianfranco, ex attaccante, ha parlato del momento del Napoli, non risparmiandosi elogi a. Le dichiarazioni Gianfranco, ex attaccante, ha parlato ai canali ufficiali FIGC del momento del Napoli. SE AVREI GIOCATO IN QUESTO NAPOLI – «Tutti farebbero fatica a giocare in questo Napoli. Avrei dovuto lavorare duro, ma forse un po' di spazio l'avrei trovato. Quando lo vedo giocare penso 'wow', che meraviglia. La sua forza non è solo nelle individualità, ma nella collettività». KVARA – «Kvara non lo conoscevo, ho un'opinione altissima su di lui. È un giocatore molto tecnico, ma anche un. Ha una grande personalità e il suo è stato un crescendo, non si è mai fermato. MiGeorge».