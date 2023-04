Zola | ‘C’è un giocatore del Napoli che mi ricorda George Best’

(Di giovedì 6 aprile 2023) Anche Gianfrancoè rimasto incantato dalle giocate di Kvaratskhelia. Omaggiato con l’inserimento nella Hall of Fame del calcio...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcocaputo78 : @ManuNap @marcoazzi66 Quel Napoli Parma in curva B c’ero anche io:era il 24/04/94 e vincemmo 2-0.Ricordo il saluto… - h1csuntleones : @mvcalcio Chi c'è a fianco di zola? Ma soprattutto chi è la gnocca? - depi_depi74 : @GiuliBaguli E c’hai ragione ma avevo mangiato la polenta con zola, la settimana prima… però ci devo tornare a fini… - Vyck72 : @leveritadelvino @4n1mo51t1som1n4 E chi segnava? Con Signori relegato a centrocampo, Zola in panchina, Mancini, Fus… - Gigithebeast1 : RT @InchiostroSimp: «L'artista è nulla senza il talento, ma il talento è nulla senza il lavoro» Emile Zola Il talento va coltivato con pa… -

Al Chelsea si innamorano subito di, che in campo diverte e si diverte arricchendo la sua bacheca con una Coppa delle Coppe, due Coppe d'Inghilterra, una Coppa di Lega inglese e la Charity Shield.... Massimo Poggio si sbilancia: 'Ecco quali sono i punti di forza del Paradiso' Puntata dopo puntata, stagione dopo stagione le vicende del grande magazzino milanese ispirato dai romanzi di Emile...Padalino venne schierato in difesa accanto a Paolo Maldini e in quella squadra c'erano anche Albertini, Baggio,, Chiesa e Casiraghi. Un momento toccante sotto ogni punto di vista e che Padalino ...