Zerocalcare torna su Netflix con la sua seconda serie animata (Di giovedì 6 aprile 2023) – 'Questo mondo non mi renderà cattivo', la seconda serie di animazione per Netflix scritta e diretta da Zerocalcare, debutterà il 9 giugno in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Nel teaser trailer che Netflix rilascia oggi (https://www.youtube.com/watch?v=w4XvKUdc4eM), le prime immagini dell'attesissima serie animata. Prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO Publishing, sarà composta da 6 episodi, da circa mezz'ora ciascuno, che entreranno ancora più a fondo nelle tematiche care all'autore. In 'Questo mondo non mi renderà cattivo' torneranno il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell'universo di Zerocalcare. A Zero, Sarah, Secco, l'Armadillo, l'immancabile ...

