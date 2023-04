Zerocalcare, in arrivo su Netflix la nuova serie animata. Debutto il 9 giugno (Di giovedì 6 aprile 2023) Tornano il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell’universo di Zerocalcare in ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’. La seconda serie di animazione, scritta e diretta da Zerocalcare per Netflix debutterà il 9 giugno solo su Netflix. Prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con Bao Publishing, l’editore dei libri del fumettista, sarà composta da 6 episodi, di circa mezz’ora ciascuno, che entreranno ancora più a fondo nei temi esplorati da Zerocalcare. A Zero, Sarah, Secco, l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, si aggiunge un nuovo, centralissimo personaggio: Cesare. In “Questo mondo non mi renderà più ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 aprile 2023) Tornano il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell’universo diin ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’. La secondadi animazione, scritta e diretta daperdebutterà il 9solo su. Prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con Bao Publishing, l’editore dei libri del fumettista, sarà composta da 6 episodi, di circa mezz’ora ciascuno, che entreranno ancora più a fondo nei temi esplorati da. A Zero, Sarah, Secco, l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, si aggiunge un nuovo, centralissimo personaggio: Cesare. In “Questo mondo non mi renderà più ...

