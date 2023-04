Zerocalcare, ecco il trailer Netflix della nuova serie Questo mondo non mi renderà cattivo (Di giovedì 6 aprile 2023) Il teaser trailer di Questo mondo non mi renderà cattivo, la seconda serie di animazione per Netflix scritta e diretta da Zerocalcare, in arrivo a giugno Questo mondo non mi renderà cattivo, la seconda serie di animazione per Netflix scritta e diretta da Zerocalcare, debutterà il 9 giugno in tutto il mondo. Nel teaser trailer rilasciato oggi, le prime immagini dell’attesissima serie animata. Questo mondo non mi renderà cattivoProdotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) Il teaserdinon mi, la secondadi animazione perscritta e diretta da, in arrivo a giugnonon mi, la secondadi animazione perscritta e diretta da, debutterà il 9 giugno in tutto il. Nel teaserrilasciato oggi, le prime immagini dell’attesissimaanimata.non miProdotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : 'Questo mondo non mi renderà cattivo', ecco il trailer della serie di Zerocalcare. E c'è un nuovo personaggio - SpettacoloEU : Ecco il teaser trailer di 'Questo mondo non mi renderà cattivo', l'attesissima seconda serie di animazione per Netf… - FumodiChina : RT @20ennipaperoni: Torna Zerocalcare su Netflix! Dettagli e primo teaser ?? - ganjaspirito : RT @Il_Nerdastro: BREAKING : 9 GIUGNO! Ecco quando vedremo #QuestoMondoNonMiRenderàCattivo , la nuova miniserie animata per Netflix di #Zer… - arystylinson__ : RT @scorpioVero: é uscito solo il trailer di zerocalcare e già mi sento rappresentata ecco qua -