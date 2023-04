Zerocalcare, c’è la data di uscita della nuova serie animata Netflix (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma – Debutta su Netflix dal 9 giugno ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’, la seconda serie di animazione diretta e scritta da Zerocalcare. Torna il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell’universo del fumettista italiano. La serie sarà composta da sei episodi, da circa mezz’ora ciascuno, ed è prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con Bao Publishing. Si andrà ancora più a fondo nelle tematiche dell’autore. Tra i personaggi ci sarà la novità Cesare che si aggiungerà a Zero, Sarah, Secco e l’Armadillo, coscienza di Zero, doppiata dalla voce di Valerio Mastandrea. La sinossi della serie Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma – Debutta sudal 9 giugno ‘Questo mondo non mi renderà cattivo’, la secondadi animazione diretta e scritta da. Torna il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell’universo del fumettista italiano. Lasarà composta da sei episodi, da circa mezz’ora ciascuno, ed è prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con Bao Publishing. Si andrà ancora più a fondo nelle tematiche dell’autore. Tra i personaggi ci sarà la novità Cesare che si aggiungerà a Zero, Sarah, Secco e l’Armadillo, coscienza di Zero, doppiata dalla voce di Valerio Mastandrea. La sinossiUn vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. ...

