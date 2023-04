Zerocalacare su Netflix | ecco quando esce | data d’uscita | trama | puntate e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il celebre fumettista romano Zerocalcare sta per arrivare sucon una nuova serie in cui racconta le avventure della sua vita. La prima “Strappare lungo i bordi” ha fatto record di ascolti e i fan hanno acclamato a gran voce una seconda stagione. In realtà, questa sarà una serie tutta nuova che non ha nulla a che vedere con la precedente. Siete curiosi?e tutte le! La nuova serie di Zerocalcare sudal 9 giugno 2023 Il noto Zerocalcare sta per arrivare con una nuova serie e i fan sono impazziti! Per mesi è stato riempito di messaggi su Instagram in cui gli venivano chieste informazioni, e più volte ha risposto pubblicamente dicendo: “Si farà, ma ancora non posso dirvi nulla”. Per cui ha alimentato la curiosità di tutto il pubblico e ...