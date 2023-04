(Di giovedì 6 aprile 2023)si schiera dalla parte die, senza mezzi termini, attacca sia chi lo ha espulso (l’arbitro Massa) sia chi inevitabilmente andrà a squalificarlo (il Giudice Sportivo). In un commento sul Corriere dello Sport il direttore del quotidiano romano difende l’attaccante dell’Inter, dopo gli insulti razzisti dei tifosiJuventus. Ecco un estratto. DA OFFESO A PUNITO! – Romelunon solo ha subito beceri cori razzisti, ma pure l’espulsione per doppia ammonizione dell’inadeguato arbitro Davide Massa. Ivan, dopo Juventus-Inter, è molto duro sulla sanzione: “Mi domandosi possa criticare – figuriamoci– chi si sentescimmia,merda, chi è costretto a subire i buuu ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Zazzaroni: «Come si può punire Lukaku? Si è sentito dare della scimmia!» - - antoninonasone : RT @fcin1908it: Zazzaroni su Lukaku: “Come si può punire chi si sente dare della scimmia?” - fcin1908it : Zazzaroni su Lukaku: “Come si può punire chi si sente dare della scimmia?” - ma3k03k : @Bluewawe22 Strano vero? Vediamo come se une uscirà domani l’informatissimo #zazzaroni sul suo giornale edizione romana… - sbronzo77 : Come lotta Vaciago. Peggio di Zazzaroni e Capuano messi insieme. -

... che inevitabilmente, hanno criticato. Ma i sostenitori bianconeri non sono stati gli ... D'altronde,detto, sono le prestazioni in questa seconda parte di stagione a dire che il giocatore ...Ma c'è anche chi difendequesta sequenza di utenti social: "Assolutamente d'accordo, non si fa calcio così", "Su Paredes ha evidentemente ragione", "La prima cosa seria che ha mai ......parametri 0 e cadaveri costosi li ha voluti anche lui mentre si dovrebbe fare scoutingfanno tante altre società, e non sempre con le figurine', 'Se Di Maria è un cadavere calcistico,...

Zazzaroni: “Come ha fatto quest’Inter a perdere 10 partite” Io Tifo Inter

Lo sottolinea Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale di oggi per il Corriere dello Sport. Questa la riflessione: "Mi domando come si possa criticare - figuriamoci punire - chi si sente dare della scimmia, ...Il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni apre l'edizione Campania su Kvara e un approfondimento sulla sfida di domani al Via del Mare.