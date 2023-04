Zangrillo | ' Berlusconi è da tempo malato di leucemia'

(Di giovedì 6 aprile 2023) "Il Presidente Silvioè attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare . L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH I Il bollettino medico firmato dai dott.Zangrillo e Ciceri del San Raffaele di Milano: 'Silvio Berlusconi è a… - ultimora_pol : Berlusconi, primo bollettino ufficiale diramato dal prof. Zangrillo: “Il Presidente è da tempo malato di leucemia m… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Silvio #Berlusconi, notte in ospedale. #Tajani: 'Ho parlato con Zangrillo: come sta il Cav' ?? - DeSantis1948 : RT @petergomezblog: Silvio Berlusconi, il bollettino medico di Zangrillo: “Ha un’infezione polmonare. Ha da tempo la leucemia mielomonociti… - andrewsword2 : RT @ultimora_pol: Berlusconi, primo bollettino ufficiale diramato dal prof. Zangrillo: “Il Presidente è da tempo malato di leucemia mielomo… -

Albertoe dal Prof. Fabio Ciceri sulle condizioni di Silvio. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha chiamato il leader di Forza Italia, ...Albertoe dal Prof. Fabio Ciceri sulle condizioni di Silvio. - "Il Presidente Silvioè attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione ...Con Silvioricoverato in terapia intensiva, spuntano le previsioni sul futuro di Forza Italia. Il ... Cav, il bollettino di: novità dirompenti

Berlusconi ricoverato, ha la leucemia: il primo bollettino medico di Zangrillo la Repubblica

MILANO (ITALPRESS) – “Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ...questa la nota diffusa dal Prof. Alberto Zangrillo e dal Prof. Fabio Ciceri sulle condizioni di Silvio Berlusconi.