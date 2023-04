Zanetti: “Capito subito i valori dell’Inter, per questo ho voluto giocare sempre in nerazzurro” (Di giovedì 6 aprile 2023) Parole d’amore verso l’Inter quelle professate da Javier Zanetti che nella Giornata internazionale dedicata allo Sport per lo Sviluppo e la Pace a New York ha parlato del suo amore verso il nerazzurro. L’Inter in America ovviamente è stata rappresentata dal suo grande ed eterno capitano che ai media ha parlato di tutto ciò che lo lega al Biscione. Le parole di Zanetti: “E’ un onore essere qui. Ho cominciato a giocare a calcio per passione, in quartieri veramente poveri in Argentina. Ho lavorato duro e dopo ho cominciato a realizzare che potevo avere un futuro nel calcio. Ho ricevuto la chiamata dall’Inter, una grande opportunità grazie alla quale ho potuto dimostrare le mie qualità di giocatore e persona. Ho Capito i valori del club da subito, per ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Parole d’amore verso l’Inter quelle professate da Javierche nella Giornata internazionale dedicata allo Sport per lo Sviluppo e la Pace a New York ha parlato del suo amore verso il. L’Inter in America ovviamente è stata rappresentata dal suo grande ed eterno capitano che ai media ha parlato di tutto ciò che lo lega al Biscione. Le parole di: “E’ un onore essere qui. Ho cominciato aa calcio per passione, in quartieri veramente poveri in Argentina. Ho lavorato duro e dopo ho cominciato a realizzare che potevo avere un futuro nel calcio. Ho ricevuto la chiamata dall’Inter, una grande opportunità grazie alla quale ho potuto dimostrare le mie qualità di giocatore e persona. Hodel club da, per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : L’Inter all'Onu, Zanetti: 'Ho capito sin dall'inizio i valori del club, è un onore essere qui' - joseph_zanetti : @manuele2210 @RomeoMJ Va bene dai allora se non avesse dato il gol di mano in campionato non ci sarebbe stato quest… - gidf81 : @Gianlu_BoNa1990 @Fedeoer @totofaz @theboss_1908 andassero a lavorare seriamente quei due, a sto punto aggiungo pur… - RobertoConte201 : @ncorrasco A Marotta non interessa un bel niente dell’Inter . Lo abbiamo capito ma potrebbe intervenire Ausilio o Zanetti - alberto_varisco : @nidodelcuculo8 @IlProfDaLecce E vero chi lo sa lo sa speriamo accetti di ritornare il comandante Conte che gode so… -