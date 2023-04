Xi-Macron a Pechino: «sì ai negoziati, no alle armi nucleari» (Di giovedì 6 aprile 2023) Il presidente francese Macron è in visita in Cina con la presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen. Al centro della missione c'è il tentativo di individuare un percorso di pace per la crisi ucraina. Emmanuel Macron e Xi Jinping, dopo un incontro bilaterale oggi a Pechino, hanno chiesto che si tengano colloqui di pace il prima possibile respingendo anche qualsiasi ricorso alle armi nucleari. Il presidente francese, nelle prime battute del bilaterale aperto ai media, ha detto al suo omologo di «contare su di lui per riportare la Russia alla ragione». Leggi su panorama (Di giovedì 6 aprile 2023) Il presidente franceseè in visita in Cina con la presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen. Al centro della missione c'è il tentativo di individuare un percorso di pace per la crisi ucraina. Emmanuele Xi Jinping, dopo un incontro bilaterale oggi a, hanno chiesto che si tengano colloqui di pace il prima possibile respingendo anche qualsiasi ricorso. Il presidente francese, nelle prime battute del bilaterale aperto ai media, ha detto al suo omologo di «contare su di lui per riportare la Russia alla ragione».

