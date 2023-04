Xi Jinping - Macron - Von der Leyen, vertice trilaterale a Pechino (Di giovedì 6 aprile 2023) Il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto un incontro trilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, entrambi a Pechino, dopo il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Il presidente cinese Xiha tenuto un incontrocon il presidente francese Emmanuele la presidente della Commissione europea Ursula von der, entrambi a, dopo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Ha preso il via nella Grande sala del popolo a Pechino l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping , il presiden… - RaiNews : Il tweet in mandarino di Macron: 'Credo fermamente che la Cina svolga un ruolo vitale nella costruzione della pace'… - amoruso_silvio : RT @ravel80262268: Macron non riesce a convincere Xi Jinping della guerra della Russia con l'Ucraina - Politico ?????????? - ACSperanza1 : ???????? POLITICO: MACRON NON SMUOVE XI SULLA GUERRA IN UCRAINA Il presidente cinese Xi Jinping non ha mostrato alcun… - Tarallucci_Vino : ?????????????Macron non è riuscito a convincere Xi Jinping sul cambiamento di posizione nel conflitto ucraino. -????Politi… -