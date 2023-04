Xi Jinping a Macron | ' Viviamo profondi cambiamenti ma superiamo le differenze'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Macron e von der Leyen sono a Pechino, in una missione per mostrare l'unità dell'Europa nell'incontro di domani con… - ValeryMell1 : RT @LennyBusker3: Chinese President Xi Jinping tells Macron China and France can overcome differences to ‘maintain world peace’ Xi Jinping… - toro51071 : - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Sondaggio a risposta argomentata. Guerra Russia-Ucraina. Ursula von der Leyen ed Emmanuel Macron sono in Cina perché co… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Guerra Russia-Ucraina. Sintesi Dopo il suo incontro con Putin nei giorni scorsi, Xi Jinping ha convocato, come due scol… -

Il presidente francese Emmanuel, nelle prime battute del bilaterale aperto ai media con il presidente cinese Xi, ha dichiarato di "contare" su di lui per "riportare la Russia alla ...Il presidente francese Emmanuelha incontrato il premier cinese Li Qiang al Palazzo del Popolo a Pechino, prima del suo incontro nel pomeriggio con il presidente Xi."Nel corso dell'ultimo incontro in occasione del ...Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel, nel corso del bilaterale con il presidente cinese, Xi. "A questo proposito, l'aggressione russa in Ucraina ha inferto un duro colpo a ...

Top diplomats from Middle East rivals Iran and Saudi Arabia met in Beijing on Thursday, pledging to work together to bring "security and stability" to their turbulent region following a surprise China ...Beijing [China], April 6 (ANI): Chinese President Xi Jinping today held a meeting with his French counterpart Emmanuel Macron in Beijing, Xinhua reported. On Wednesday, Macron arrived in Beijing for a ...