Xi conta su Macron come sponda per i suoi interessi in Europa (Di giovedì 6 aprile 2023) Bruxelles. Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen non sono riusciti a spostare di un millimetro Xi Jinping dalla sua neutralità pro russa sulla guerra contro l'Ucraina.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alexio808080 : @Misurelli77 Vero. Ma macron Sulla pace conta come 2 di picche. Magari parlano di Africa e terre rare. Uno stampa m… - marcogiorgi67 : @VGjondrekaj E comunque il governo Meloni conta più di Macron e Von Der Leyen …. Loro hanno mandato una portaerei m… - s02526371 : @ultimenotizie ??????per i cinesi Macron è solo un inutile??conta meno di zero - MichelaRoi : RT @andreacantelmo8: #Macron ha detto a #XiJinping che conta su di lui per 'riportare la #Russia alla ragionevolezza'. - andreacantelmo8 : #Macron ha detto a #XiJinping che conta su di lui per 'riportare la #Russia alla ragionevolezza'. -