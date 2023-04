WWE | Vince avrà sempre piu’ poteri | Triple H messo “alla porta”?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 6 aprile 2023) Si è ufficialmente conclusa la settimana di WrestleMania che ha regalato tantissimi spunti sia in che extra ring. Oltre al prossimo cambio “dirigenziale” sotto l’aspetto della nuova proprietà, è oramai chiaro che anchesia tornato al comando dell’aspetto creativo degli show. I fan hanno espresso il loro malcontento e il duro lavoro diH, anche in occasione dell’ultima puntata di Raw, è stato vanificato dal capostipite McMahon. Secondo Meltzer idisarannoestesi. Il suo pensiero “E‘ molto facile chevoli a Portland per la puntata di Smackdown oppure potrebbe rimanere in Connecticut per seguire lo show da remoto. In questo caso le sue decisioni avrebbero meno impatto, ma al giorno d’oggi è tornato ad essere il ...