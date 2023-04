WWE | Triple H parlerà ai fan questo venerdì a SmackDown

(Di giovedì 6 aprile 2023) Mentre il WWE Universe ribolle di rabbia per la possibilità che Vince McMahon torni al potere nella gestione creativa degli show della compagnia, arriva un interessante annuncio da parte della WWE. Sembra, infatti, cheH si rivolgerà al pubblico, così come in effetti già fatto lunedì a Raw. BREAKING: @H will be on #tomorrow night to address the WWE Universe. pic.twitter.com/PwWcJ9swiU— WWE (@WWE) April 6, 2023 L’articolo pubblicato da WWE.com che annuncia questa notizia recita: “H, Chief Content Officer della WWE, ha infiammato la folla di Los Angeles per dare il via al Raw After WrestleMania e tornerà questa settimana nel Friday Night. Reduce dalla WrestleMania di maggior ...

Cosa ne sarà di Triple H A meno di cambiamenti all'ultimo momento Jean Paul Levesque aka Triple H dovrebbe rimanere ben saldo a capo del reparto creativo in WWE, continuando a gestire le storyline. I risultati di NXT Stand & Deliver Ladder Match for the NXT Women's Championship: Indi Hartwell. Threat for the NXT Tag Team Championship: Gallus (C) battono The Family & The Creed.

In pochi giorni la WWE ha potuto formalizzare il passaggio del 51% delle proprie azioni nelle mani della Endeavor: le trattative sono state gestite in gran parte da Vince McMahon. I fan hanno espresso il loro malcontento e il duro lavoro di Triple H, anche in occasione dell'ultima puntata di Raw, è stato vanificato dal capostipite McMahon. Secondo Meltzer i poteri di Vince.