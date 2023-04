WWE | Triple H aveva architettato il tradimento di Lesnar a Cody da oltre un mese

(Di giovedì 6 aprile 2023) Fightful Select ha riferito questa settimana che, sebbene ci siano stati alcuni aggiustamenti ai piani diRhodes a Raw di questa settimana, ildi Brockai suoi danni non era uno di quelli. BrockRhodes non solo erano destinati ad iniziare un programma prima delle modifiche al copione da parte di Vince McMahon, ma tutto era stato pianificato tutto da molto tempo Piccoli indizi Fonti a conoscenza della situazione affermano che Brockera a conoscenza dei suoi piani creativi per il dopo WrestleMania con quasi undi anticipo. E’ possibile che non tutti nel reparto creativo fossero a conoscenza di questa direzione, ma chi ne era a conoscenza, in particolare Brock, era consapevole che questo era il piano da seguire. ...

Cosa ne sarà di Triple H A meno di cambiamenti all'ultimo momento Jean Paul Levesque aka Triple H dovrebbe rimanere ben saldo a capo del reparto creativo in WWE, continuando a gestire le storyline ... l'evento più importante dell'anno in casa WWE. Tra match adrenalinici, grande chiusura di un cerchio e tante sorprese, la gestione Triple H non ha deluso le aspettative. Ecco i risultati completi WWE NXT Stand & Deliver. I risultati di WWE NXT Stand & Deliver Ladder Match for the NXT Women's Championship: Indi Hartwell ... Triple Threat for the NXT Tag Team Championship: Gallus (C) battono The Family & The Creed ...

