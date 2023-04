WWE NXT Stand and Deliver 2023 – Review (Di giovedì 6 aprile 2023) Benvenuti a un nuovo Premium Live Event targato WWE NXT, Stand & Deliver 2023. L’evento era atteso da tante persone dato che era nella card del weekend di WrestleMania 39. Ma andiamo adesso a vedere cosa è successo nello specifico. i i KICK OFF PRE SHOW i TAG TEAM MATCH Chase U & Tyler Bate vs The Schism (11:09) La Chase U al completo insieme a Tyler Bate ha sfidato i The Schism. Anche qui parliamo un match che seppur con un discreto interesse alle spalle, era chiaramente un incontro da middle card. Come match è stato tutto sommato piacevole da seguire e di un livello molto interessante. Forse è mancato qualcosa a livello di tecnica, ma ci stava per essere un match del kickoff. La vittoria finale è andare ai Chase U e Tyler Bate. Winners: Chase U & Tyler Bate (6,5 / 10) i MAIN SHOW i SIX WAY MATCH Roxanne Perez (c) ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 6 aprile 2023) Benvenuti a un nuovo Premium Live Event targato WWE NXT,. L’evento era atteso da tante persone dato che era nella card del weekend di WrestleMania 39. Ma andiamo adesso a vedere cosa è successo nello specifico. i i KICK OFF PRE SHOW i TAG TEAM MATCH Chase U & Tyler Bate vs The Schism (11:09) La Chase U al completo insieme a Tyler Bate ha sfidato i The Schism. Anche qui parliamo un match che seppur con un discreto interesse alle spalle, era chiaramente un incontro da middle card. Come match è stato tutto sommato piacevole da seguire e di un livello molto interessante. Forse è mancato qualcosa a livello di tecnica, ma ci stava per essere un match del kickoff. La vittoria finale è andare ai Chase U e Tyler Bate. Winners: Chase U & Tyler Bate (6,5 / 10) i MAIN SHOW i SIX WAY MATCH Roxanne Perez (c) ...

