WWE | Mark Shapiro | COO di Endeavor | apre a possibili licenziamenti dopo la fusione

(Di giovedì 6 aprile 2023) La WWE ha annunciato un accordo di transazione conper la vendita dell’azienda, che vedrà la compagnia di Stamford e UFC fondersi per creare una nuova società quotata in borsa. L’accordo dovrebbe essere completato nella seconda metà del 2023. Nonostante in molti abbiano accolto la notizia come telefonata, in una recente intervista,, COO di, ha dichiarato di non aver saputo che la società avesse presentato un’offerta per l’acquisizione della WWE fino al 1° aprile. Parlando con Puck, è stato detto che il primo obiettivo dellasaranno le sinergie, che potrebbero includereed efficienze operative.ha dichiarato che le sinergie di costo saranno trovate in tutti i settori, tra cui le risorse umane, le ...

Endeavor CEO Ari Emanuel also stays in his role. Vince McMahon and Endeavor president Mark Shapiro will serve as executive chairmen. Current WWE CEO Nick Khan will be the president of the pro ...