WWE: Card da PPV annunciata per SmackDown di questa settimana (Di giovedì 6 aprile 2023) La WWE ha annunciato una serie di match molto interessanti per l'edizione di SmackDown da questa settimana. L'evento, che sancirà l'inizio del post-WrestleMania anche per il roster blu, sarà costellato di big match. La WWE ha annunciato -infatti- tre match di grande livello che continueranno le rivalità che abbiamo già visto a WrestleMania e che assicureranno grande interesse per lo show che va in onda su Fox. One half of the NEW Undisputed WWE Tag Team Champions @SamiZayn goes one-on-one with Jey @WWEUsos tomorrow night on #SmackDown! pic.twitter.com/1qN087kPcZ— WWE (@WWE) April 6, 2023 La prima sfida è quella tra l'ex membro della Bloodline Sami Zayn e Jimmy Uso. I due sono legati da quanto accaduto negli ultimi mesi e avranno un'interessante resa dei conti questo venerdì a SmackDown.

