WWE | Alcuni membri della compagnia erano sicuri di ingaggiare Jay White | colpaccio AEW

(Di giovedì 6 aprile 2023) Jayis All Elite, come abbiamo visto a Dynamite, ed in seguito è stata annunciata ufficialmente la sua firma con la. Qualche mese fa, dopo aver appreso la notizia che il suo contratto era in scadenza con la NJPW, si era parlato di un interesse da parteAEW e, soprattutto,WWE. Martedì è stato riportato che non si è parlato didurante il weekend di Wrestlemania 39 e che non ci fosse la sensazione di un futuro in WWE. Intervenendo a Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha sottolineato che la decisione è stata presa da, che ha deliberatamente scelto la AEW piuttosto che la WWE, e non perché la WWE non fosse più interessata: “Beh, Jayè un grande wrestler, fenomenale. Sono sorpreso perché se ha firmato con la AEW, in ...