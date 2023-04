WTA Bogotá 2023, Tatjana Maria approda ai quarti di finale, eliminata Eugenie Bouchard (Di giovedì 6 aprile 2023) Andata in archivio una nuova giornata di incontri a Bogotá. Sulla terra rossa colombiana si è definito in parte il quadro della situazione delle tenniste qualificate per i quarti di finale, in attesa dei match odierni che completeranno il quadro, con l’azzurra Nuria Brancaccio in campo contro l’austriaca Sinja Kraus. Missione compiuta per la testa di serie n.2 del torneo, la tedesca Tatjana Maria: la n.66 del ranking si è imposta contro la brasiliana Carolina Alves (n.239 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-4. Una sfida ben gestita dalla teutonica che nel prossimo turno attende il nome della vincente proprio del confronto tra Brancaccio e Kraus. Si ferma, invece, la canadese Eugenie Bouchard: la n.327 del ranking è stata sconfitta dalla russa Kamila Rakhimova (n.90 ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) Andata in archivio una nuova giornata di incontri a. Sulla terra rossa colombiana si è definito in parte il quadro della situazione delle tenniste qualificate per idi, in attesa dei match odierni che completeranno il quadro, con l’azzurra Nuria Brancaccio in campo contro l’austriaca Sinja Kraus. Missione compiuta per la testa di serie n.2 del torneo, la tedesca: la n.66 del ranking si è imposta contro la brasiliana Carolina Alves (n.239 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-4. Una sfida ben gestita dalla teutonica che nel prossimo turno attende il nome della vincente proprio del confronto tra Brancaccio e Kraus. Si ferma, invece, la canadese: la n.327 del ranking è stata sconfitta dalla russa Kamila Rakhimova (n.90 ...

Tennis, WTA di Bogotà: Brancaccio vittoriosa sulla greca Papamichail Ieri, nel torneo di Bogotà in Colombia, la ragazza di Torre del Greco ha conquistato la sua prima vittoria nel circuito WTA. Nuria Brancaccio si è imposta sull'amata terra rossa con un doppio 6 - 2 ... WTA Bogotà: prima vittoria nel circuito maggiore per Brancaccio, fuori Errani Ma non è solo Brancaccio a festeggiare la sua prima vittoria in un tabellone principale WTA: assieme all'italiana, c'è anche la brasiliana Carolina Alves , 26 e attuale numero 239. Anche lei ha prima ... Tennis: Torneo Bogotà, Errani subito eliminata La 35enne di Massa Lombarda, numero 79 Wta e quinta testa di serie, reduce dalla finale di San Luis Potosi persa contro Cocciaretto, ha ceduto per 6 - 1 6 - 0, in appena 49 minuti di partita, alla ... Ieri, nel torneo di Bogotà in Colombia, la ragazza di Torre del Greco ha conquistato la sua prima vittoria nel circuito. Nuria Brancaccio si è imposta sull'amata terra rossa con un doppio 6 - 2 ...Ma non è solo Brancaccio a festeggiare la sua prima vittoria in un tabellone principale: assieme all'italiana, c'è anche la brasiliana Carolina Alves , 26 e attuale numero 239. Anche lei ha prima ...La 35enne di Massa Lombarda, numero 79e quinta testa di serie, reduce dalla finale di San Luis Potosi persa contro Cocciaretto, ha ceduto per 6 - 1 6 - 0, in appena 49 minuti di partita, alla ... WTA Bogotà: prima vittoria nel circuito maggiore per Brancaccio, fuori Errani Ubitennis