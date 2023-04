Wta Bogotà 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 7 aprile con Brancaccio (Di giovedì 6 aprile 2023) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Bogotà 2023 della giornata di venerdì 7 aprile. Al via i quarti di finale in Colombia, dove tra le protagoniste ci sarà anche l’azzurra Nuria Brancaccio, a caccia di un’incredibile semifinale. Dopo aver ottenuto il primo successo in carriera a livello Wta, battendo al primo turno Papamichail, l’azzurra si è ripetuta contro Kraus e ora non vuole fermare la sua corsa. A contenderle l’accesso tra le migliori quattro sarà la tedesca Maria, sconfitta lo scorso anno nel Challenger di Bari nell’unico precedente. Di seguito il programma completo. CANCHA CENTRAL Dalle ore 17:00 – Brancaccio vs (2) Maria Non prima delle ore 19:00 – (6) Pigossi vs ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Il, glie l’didel torneo Wta didella giornata di. Al via i quarti di finale in Colombia, dove tra le protagoniste ci sarà anche l’azzurra Nuria, a caccia di un’incredibile semifinale. Dopo aver ottenuto il primo successo in carriera a livello Wta, battendo al primo turno Papamichail, l’azzurra si è ripetuta contro Kraus e ora non vuole fermare la sua corsa. A contenderle l’accesso tra le migliori quattro sarà la tedesca Maria, sconfitta lo scorso anno nel Challenger di Bari nell’unico precedente. Di seguito ilcompleto. CANCHA CENTRAL Dalle ore 17:00 –vs (2) Maria Non prima delle ore 19:00 – (6) Pigossi vs ...

Tennis, WTA Bogotà: Nuria Brancaccio vola ai quarti di finale

Torre del Greco. Il momento magico di Nuria Brancaccio continua. A Bogotà, sulla terra rossa colombiana, la ragazza di Torre del Greco sta disputando un grande torneo. Dopo essersi qualificata e aver battuto al primo turno la greca Papamichail, oggi ha spazzato via Sinja Kraus con un sonoro 6-2, 6-2 e si è regalata per la prima volta in carriera i quarti di finale in un evento WTA 250. Il torneo WTA 250 con un montepremi di 259.303 dollari si sta disputando sui campi in terra rossa di Bogotà, in Colombia. La 22enne di Torre del Greco, n.206 WTA ("best ranking"), promossa dalle qualificazioni.