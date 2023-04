Wta Bogotà 2023, programma e ordine di gioco giovedì 6 aprile (Di giovedì 6 aprile 2023) Il programma e l’ordine di gioco di giovedì 6 aprile al torneo Wta di Bogotà. E’ una l’azzurra in gara nel singolare sulla terra rossa colombiana: Nuria Brancaccio sfiderà l’austriaca Kraus sulla cancha 2. Sulla cancha central, invece, la sfida tra Stearns e Avanesyan aprirà le danze. A seguire, Arango contro Sorribes Tormo, Bjorklund contro Zidansek. Nel doppio Sara Errani impegnata nel doppio con Bara contro Contreras e Gamarra Martins. Cancha central Dalle 17:00, P. Stearns – E. Avanesyan A seguire, E. Arango – S. Sorribes Tormo (7) A seguire, M. Bjorklund – T. Zidansek A seguire, Bara/Errani – Contreras/Gamarra Martins Cancha 2 Dalle 17:00, Khromacheva/Shimnovich – Gleason/Lechemia A seguire, S. Kraus – N. Brancaccio SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Ile l’didial torneo Wta di. E’ una l’azzurra in gara nel singolare sulla terra rossa colombiana: Nuria Brancaccio sfiderà l’austriaca Kraus sulla cancha 2. Sulla cancha central, invece, la sfida tra Stearns e Avanesyan aprirà le danze. A seguire, Arango contro Sorribes Tormo, Bjorklund contro Zidansek. Nel doppio Sara Errani impegnata nel doppio con Bara contro Contreras e Gamarra Martins. Cancha central Dalle 17:00, P. Stearns – E. Avanesyan A seguire, E. Arango – S. Sorribes Tormo (7) A seguire, M. Bjorklund – T. Zidansek A seguire, Bara/Errani – Contreras/Gamarra Martins Cancha 2 Dalle 17:00, Khromacheva/Shimnovich – Gleason/Lechemia A seguire, S. Kraus – N. Brancaccio SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ubitennis : WTA Bogotà: prosegue la favola di Francesca Jones. Inarrestabile Maria, fuori Bouchard - oknosureddit : WTA Bogotà: prima vittoria nel circuito maggiore per Brancaccio, fuori Errani - TENIPOcom : WTA 250 Bogota, Colombia L. Pigossi (BRA) d. N. Stevanovic (SRB) 7-5 5-7 6-4 - SXWhaleBets : $2200.0 on Laura Pigossi @ -103 Game: WTA - Bogota Laura Pigossi vs. Natalija Stevanovic < - Tenniscircus : Prima vittoria WTA per Nuria Brancaccio a Bogotà, subito fuori Errani - -

Italiani in campo oggi giovedì 6 aprile: Musetti, Passaro e Vavassori impegnati a Marrakech. Brancaccio a Bogotà Muller , ore 18.00 circa, diretta Supertennis WTA 250 BOGOTÀ, 2 turno : [Q] N. Brancaccio - [Q]S. Kraus, ore 18.30 circa, diretta streaming SupertenniX Il tabellone maschile US Open 2022 Il ... WTA Bogotà: prosegue la favola di Francesca Jones. Inarrestabile Maria, fuori Bouchard Diventano così sette i match consecutivi vinti da Maria a Bogotà, senza aver ceduto un solo set. Si ... Francesca conquista per la prima volta in carriera i quarti di finale in un main draw WTA. ... Brancaccio - Kraus oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Bogotà 2023 Nuria Brancaccio se la vedrà contro Sinja Kraus nel secondo turno del torneo WTA 250 di Bogotà 2023 . Vuole continuare a sognare la tennista azzurra, che all'esordio ha agevolmente sconfitto Papamichail, conquistando il primo successo in carriera a livello Wta. Brancaccio ... Muller , ore 18.00 circa, diretta Supertennis250, 2 turno : [Q] N. Brancaccio - [Q]S. Kraus, ore 18.30 circa, diretta streaming SupertenniX Il tabellone maschile US Open 2022 Il ...Diventano così sette i match consecutivi vinti da Maria a, senza aver ceduto un solo set. Si ... Francesca conquista per la prima volta in carriera i quarti di finale in un main draw. ...Nuria Brancaccio se la vedrà contro Sinja Kraus nel secondo turno del torneo250 di2023 . Vuole continuare a sognare la tennista azzurra, che all'esordio ha agevolmente sconfitto Papamichail, conquistando il primo successo in carriera a livello. Brancaccio ... WTA Bogotà: prima vittoria nel circuito maggiore per Brancaccio, fuori Errani Ubitennis