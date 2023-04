WTA Bogotà 2023: Nuria Brancaccio ai quarti di finale, Kraus sconfitta in due set (Di giovedì 6 aprile 2023) Continua il cammino di Nuria Brancaccio al WTA 250 di Bogotà. L’azzurra sta sfruttando l’occasione favorevole data dal tabellone di questo torneo, e stavolta a cadere è l’austriaca Sinja Kraus, che sarà ventunenne a fine aprile, per 6-2 6-2 in meno di un’ora. Prossimo ostacolo, ai quarti di finale, la tedesca Tatjana Maria, di comprovata esperienza nonché 2 del seeding e semifinalista a Wimbledon 2022. Che le cose per l’italiana girino subito per il verso giusto non è evidente fin dalle prime battute, in cui c’è uno scambio di break perché nulla cambi. Tutto, però, cambia nella seconda metà del parziale: arrivano in velocità i due game vinti in risposta che assicurano alla ventiduenne di Torre del Greco un vantaggio che si traduce nella conquista del 6-2 in 27 minuti di ampia ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) Continua il cammino dial WTA 250 di. L’azzurra sta sfruttando l’occasione favorevole data dal tabellone di questo torneo, e stavolta a cadere è l’austriaca Sinja, che sarà ventunenne a fine aprile, per 6-2 6-2 in meno di un’ora. Prossimo ostacolo, aidi, la tedesca Tatjana Maria, di comprovata esperienza nonché 2 del seeding e semifinalista a Wimbledon 2022. Che le cose per l’italiana girino subito per il verso giusto non è evidente fin dalle prime battute, in cui c’è uno scambio di break perché nulla cambi. Tutto, però, cambia nella seconda metà del parziale: arrivano in velocità i due game vinti in risposta che assicurano alla ventiduenne di Torre del Greco un vantaggio che si traduce nella conquista del 6-2 in 27 minuti di ampia ...

