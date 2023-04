Wta Bogotà 2023 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 aprile 2023) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma dal 3 al 9 aprile. A guidare il seeding è la belga Elise Mertens, seguita dalla tedesca Maria e dalla svedese Peterson. Come già accaduto negli altri anni, il cut off è particolarmente alto, tanto che tra le teste di serie ci sono anche giocatrici oltre la 100esima posizione. Ai nastri di partenza anche due tenniste azzurre, ovvero Sara Errani e la qualificata Nuria Brancaccio. PROGRAMMA E COPERTURA TV Iltotale dell’evento che si svolgerà in Colombia è di €238.198, con la vincitrice che porterà a casa anche 280 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.WTA 250 ...