Wta Bogotà 2023, Brancaccio non si ferma: domina Kraus ed è ai quarti di finale (Di giovedì 6 aprile 2023) Continua lo splendido torneo di Bogotà per Nuria Brancaccio, che supera con un duplice 6-2 l'austriaca Kraus e conquista per la prima volta i quarti di finale in un WTA 250. Neanche un'ora di gioco ha impegnato la tennista campana per aggiudicarsi il match odierno contro una tennista che la sopravanza di circa 40 posizioni in classifica e che era reduce da undici vittorie nelle ultime tredici partite disputate tra tornei ITF e questo torneo nella capitale colombiana. Invece l'azzurra dopo un inizio stentato, con break subito al primo gioco, si dimostrava certamente la tennista più forte quest'oggi in campo: nel primo chiudeva 6-2 con un parziale di quattro giochi a zero dal 2-2; nel secondo parziale invece saliva subito 3-0, poi 4-1 e chiudeva di nuovo nell'ottavo game. Un risultato che garantisce a ...

