Wi-Fi Calling | WINDTRE aggiunge due smartphone Xiaomi alla lista

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mondomobileweb : WINDTRE ha inserito nelle ultime ore, nella lista degli smartphone compatibili con il Wi-Fi Calling, anche il nuovo… -

... in America, venivano implementate le prime chiamate voWiFi (oppure Voice over WLAN o WiFi... Nel dicembre 2022e TIM hanno annunciato di aver introdotto finalmente anche in Italia la ......ha lanciato in Italia WiFi, funzionalità nota anche come VoWiFi tramite cui è possibile fare e ricevere una telefonata anche senza segnale mobile sfruttando la copertura del WiFi. La ...A pochi giorni dall'aggiornamento del listino degli smartphone compatibili con la funzione Wi - Fidi, l'elenco si aggiorna di nuovo proprio in queste ore e introduce il supporto al nuovo Honor Magic 5 Lite 5G ( qui la nostra recensione ). Per chi si fosse perso le ultime notizie ...

WindTre Wi-Fi Calling: aggiunti due nuovi smartphone Xiaomi compatibili MondoMobileWeb.it

Ecco come effettuare chiamate voWiFi nei casi in cui manchi il segnale ma disponiate di una connessione ad internet dotata di hotspot Wi-Fi.Scopri le offerte WindTre smartphone incluso per acquistare i migliori telefoni a rate anche senza anticipo. Di seguito tutti i dettagli su modelli e costi WindTre è un eccellente operatore quando si ...