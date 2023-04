Whatsapp, ecco le app che potrebbero sostituire per sempre il colosso verde (Di giovedì 6 aprile 2023) TecnoAndroid La crescente popolarità di Meta Inc., precedentemente nota come Facebook Inc., ha portato alla diffusione delle sue piattaforme di messaggistica e social media come Facebook, Instagram, Facebook Messenger e Whatsapp. Tuttavia, esistono numerose alternative a quest’ultima per utenti iOS e Android, che offrono funzionalità avanzate e maggiore attenzione alla privacy. Whatsapp: le app sostituite Telegram: conosciuta come la miglior alternativa a Whatsapp, è un progetto open-source che offre numerose funzionalità, tra cui gruppi e canali pubblici e privati, condivisione di file, blocco tramite codice di accesso, autenticazione a due passaggi, crittografia end-to-end e sondaggi. Telegram supporta anche l’uso di bot e può essere utilizzato su più piattaforme contemporaneamente. Discord: inizialmente popolare tra i gamer, ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 6 aprile 2023) TecnoAndroid La crescente popolarità di Meta Inc., precedentemente nota come Facebook Inc., ha portato alla diffusione delle sue piattaforme di messaggistica e social media come Facebook, Instagram, Facebook Messenger e. Tuttavia, esistono numerose alternative a quest’ultima per utenti iOS e Android, che offrono funzionalità avanzate e maggiore attenzione alla privacy.: le app sostituite Telegram: conosciuta come la miglior alternativa a, è un progetto open-source che offre numerose funzionalità, tra cui gruppi e canali pubblici e privati, condivisione di file, blocco tramite codice di accesso, autenticazione a due passaggi, crittografia end-to-end e sondaggi. Telegram supporta anche l’uso di bot e può essere utilizzato su più piattaforme contemporaneamente. Discord: inizialmente popolare tra i gamer, ...

