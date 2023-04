Welcome to Derry | svelati i primi membri del cast della serie prequel di IT

(Di giovedì 6 aprile 2023) Sono statideldito, latargata HBO Max è ilto. Arrivano le prime rivelazioni suto, ladi IT targata HBO Max: sono statii nomi di alcuni degli attori che fanno parte deldel progetto, ovvero: Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar.tosi basa sul mondo creato da Stephen King in It, il suo celebre romanzo, pubblicato in Italia nel 1986Toè ambientata negli anni '60, prima degli eventi di IT: Parte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... comingsoonit : Nella serie prequel di #IT, #WelcomeToDerry, il clown killer non avrà il volto di #BillSkarsgård. Ma l'attore ha vo… - Screenweek : Chi interpreterà il temibile Pennywise nella serie prequel #WelcometoDerry ? Non Bill Skarsgård, a quanto pare...… - badtasteit : #WelcomeToDerry - #BillSkarsgård offre un consiglio a chi interpreterà #Pennywise -

Sono stati ufficialmente annunciati i primi nomi che parteciperanno allo show tv dal titoloto, come ha riportato Variety nelle ultime ore. Si tratta di Taylor Page, Jovan Adepo, Chris ...Arrivano le prime rivelazioni suto, la serie prequel di IT targata HBO Max: sono stati svelati i nomi di alcuni degli attori che fanno parte del cast del progetto, ovvero: Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, ...to, serie prequel di IT, ha scritturato Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar nel suo ...

Welcome to Derry, i primi nomi nel cast della serie prequel di IT! Everyeye Serie TV

Sono stati annunciati i primi nomi nel cast della serie prequel di IT, intitolata Welcome to Derry, con Andy Muschietti alla regia di alcuni episodi.The Dublin Unitarian Church will hold its annual service to commemorate all those who have died in the conflict in Northern Ireland by reading out the 3,600 names of the deceased this Good Friday.