Von der Leyen a Cina: "Armare Russia nuocerebbe alle relazioni" (Di giovedì 6 aprile 2023) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in visita a Pechino ha avvertito che se la Cina fornirà armi alla Russia in Ucraina, ciò "nuocerà considerevolmente" alle relazioni tra la ...

