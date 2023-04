Volley | Perugia saluta la Champions League Rimonta impossibile con lo ZAKSA | la semifinale si rivela un muro

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 aprile 2023)è stata eliminata dalla2023 dimaschile. I Campioni del Mondo si erano presentati con i favori del pronostico ai nastri di partenza della massima competizione europea, ma ancora una volta hanno fallito nel momento caldo della stagione. I Block Devilsno il torneo all’altezza delle semifinali, surclassati in maniera nitida dalloKedzierzyn Kozle, la formazione polacca capace di vincere le ultimi due edizioni del torneo e che ai quarti aveva superato Trento al golden set. I ragazzi di coach Andrea Anastasi avevano perso per 3-1 l’incontro di andata e oggi erano chiamati allada brividi di fronte al proprio pubblico del PalaBarton: vincere 3-0 o 3-1 e poi imporsi anche al golden set di spareggio per accedere all’atto ...