Volley femminile, il Fenerbahce travolge 3-0 il VakifBank in Champions League. Paola Egonu e compagne inermi (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Fenerbahce Istanbul ha travolto il VakifBank Istanbul con un roboante 3-0 (25-10; 25-23; 25-20) nella semifinale d'andata della Champions League 2023 di Volley femminile. Il derby turco è stato dominato dalle gialloblù, che sono riuscite a imporsi in trasferta allo Spor Sarayi in appena 69 minuti di gioco. La corazzata di coach Zoran Terzic ha dominato con un'esagerata facilità la super sfida contro il sestetto di coach Giovanni Guidetti e ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione all'atto conclusivo della massima competizione europea: per qualificarsi alla Finale di Torino basterà vincere due set di fronte al proprio pubblico, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. L'attesissima Paola Egonu, che era stata ...

