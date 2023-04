Volley | Champions League maschile 2023 | delusione Perugia | lo Zaksa vince anche il ritorno e va in finale

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 aprile 2023) La seconda finalista della Cev2022/diè la Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle. A senso unico la semidi, dominata dal club polacco, capace di bissare il connte successo in quattro set dell’andata. Non pervenuta la Sir Sicoma Monini, chiamati are 3-0 o 3-1 per rinviare tutto al Golden Set e tenere vive le speranze, ma mai davvero in partita. Terzaconsecutiva per i polacchi, campioni in carica, che sfideranno i connazionali dello Jastrzebski. Al Pala Barton difinisce 1-3 (23-25, 18-25, 25-19, 25-27) con i Block Devils di Andrea Anastasi chiamati ora a concentrarsi sulla Superlega. TUTTI I RISULTATI E LE ...