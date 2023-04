Volkswagen - La tecnica | punto per punto | della ID 2all

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 6 aprile 2023) 25 mila euro sono tanti soldi, ma nel mondo delle auto elettriche sono una cifra difficile da raggiungere per i costruttori. Perché il costo del powertrain è elevato e limare spese in diversi punti è tutt'altro che facile. Alcuni marchi hanno però deciso di intraprendere la stradasemplificazione per creare auto elettriche economiche (o quasi) e tra questi c'è anche la, che con la futura versione di serie del prototipo ID.punta a proporre un'utilitaria da quattro metri di lunghezza con propulsione 100% elettrica e prezzi attorno ai 25 mila euro. Nuova meccanica. Per riuscire a raggiungere questo obiettivo, a Wolfsburg hanno sviluppato una nuova piattaforma, la Meb Entry, pensata per le compatte. Più economica e meno raffinata rispetto alla Meb delle sorelle maggiori, propone delle soluzioni tecniche interessanti, ...