"Vogliamo 11 milioni": Harry e Meghan, imbarazzante ricatto a Re Carlo? (Di giovedì 6 aprile 2023) Non si fa attendere la dura replica di Buckingham Palace. Al centro la richiesta del principe Harry e della moglie Meghan Markle. I due vogliono partecipare all'incoronazione di Carlo III, ma a un patto: ricevere dalla Corte britannica 11 milioni di euro. L'idea sarebbe stata della Markle mentre il consorte avrebbe espresso qualche perplessità. Almeno all'inizio. Per il figlio dell'attuale Re non è questo il modo migliore di ricucire i rapporti con la famiglia d'origine. Stando al giornale In Touch, che cita una fonte vicina alla coppia, la Monarchia di fronte a tutto ciò si sarebbe fatta una fragorosa risata. In ogni caso la presenza di Harry e Meghan alla cerimonia del 6 maggio resta in forse. Al momento non vi è alcuna informazione ufficiale. E quindi, che ne sarà della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Non si fa attendere la dura replica di Buckingham Palace. Al centro la richiesta del principee della moglieMarkle. I due vogliono partecipare all'incoronazione diIII, ma a un patto: ricevere dalla Corte britannica 11di euro. L'idea sarebbe stata della Markle mentre il consorte avrebbe espresso qualche perplessità. Almeno all'inizio. Per il figlio dell'attuale Re non è questo il modo migliore di ricucire i rapporti con la famiglia d'origine. Stando al giornale In Touch, che cita una fonte vicina alla coppia, la Monarchia di fronte a tutto ciò si sarebbe fatta una fragorosa risata. In ogni caso la presenza dialla cerimonia del 6 maggio resta in forse. Al momento non vi è alcuna informazione ufficiale. E quindi, che ne sarà della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dopodichè cari @andreaabodi ministro sport, #Gravina presidente @FIGC, #Casini e #DeSiervo presidente e ad @SerieA… - KratosCurr94 : @valy_s @putino e se vogliamo parlare di sovietici facciamo pure ma non erano tutti russi, mentre se parliamo di so… - Rob76282550 : RT @GiancarloDeRisi: Indagini chiuse su moglie e #suocera di #Soumahoro ma il deputato con gli stivali non commenta. Vogliamo scommetter… - Lunetta6633 : RT @GiancarloDeRisi: Indagini chiuse su moglie e #suocera di #Soumahoro ma il deputato con gli stivali non commenta. Vogliamo scommetter… - MarchezVousLuci : RT @GiancarloDeRisi: Indagini chiuse su moglie e #suocera di #Soumahoro ma il deputato con gli stivali non commenta. Vogliamo scommetter… -