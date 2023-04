Voglia di fuga dalla scuola, 7 studenti su 10 hanno pensato di lasciare (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - Troppe verifiche e interrogazioni, perdita di interesse per le materie studiate e conflittualità con i docenti: sono questi i motivi principali per cui gli studenti italiani delle scuole secondarie di secondo grado hanno pensato almeno una volta - e in modo concreto - di abbandonare la scuola. Il dato emerge da un sondaggio realizzato dal media brand scuolaZoo in collaborazione con UniCredit Foundation, il cui focus sono i giovani e l'istruzione, con l'obiettivo di esplorare il rapporto fra gli studenti e la scuola italiana in particolare rispetto al tema della dispersione scolastica e dell'orientamento all'università e al lavoro. La survey ha coinvolto 1.200 studenti, equamente divisi tra maschi e femmine, e con il 66,36% in quinta superiore; ... Leggi su agi (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - Troppe verifiche e interrogazioni, perdita di interesse per le materie studiate e conflittualità con i docenti: sono questi i motivi principali per cui gliitaliani delle scuole secondarie di secondo gradoalmeno una volta - e in modo concreto - di abbandonare la. Il dato emerge da un sondaggio realizzato dal media brandZoo in collaborazione con UniCredit Foundation, il cui focus sono i giovani e l'istruzione, con l'obiettivo di esplorare il rapporto fra glie laitaliana in particolare rispetto al tema della dispersione scolastica e dell'orientamento all'università e al lavoro. La survey ha coinvolto 1.200, equamente divisi tra maschi e femmine, e con il 66,36% in quinta superiore; ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Voglia di fuga dalla scuola, 7 studenti su 10 hanno pensato di lasciare - CorriereUniv : Gli studenti danno merito all'#orientamento ma sulla loro scelta pesa molto #internet - Pupata55 : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DI AVVENIRE Il fatto Si accelera sui finanziamenti europei. Il Quirinale indispettito per la fuga di… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DI AVVENIRE Il fatto Si accelera sui finanziamenti europei. Il Quirinale indispettito per la f… - diegofornero : Oggi Gazzetta titola che il Torino é il più virtuoso in A perché é il club che spende meno per i procuratori. Neanc… -