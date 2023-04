Vite al limite: stasera la storia di Ontreon Shannon (Di giovedì 6 aprile 2023) Il giorno 14 marzo 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’undicesima puntata della stagione 10 di Vite al limite con protagonista Ontreon Shannon. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo i cui problemi sono cominciati da bambino, per il totale disinteresse dei suoi genitori che lo lasciavano sempre solo o coi nonni, sempre a contatto con abbondanti scorte di cibo che non esitava a consumare anche solo per passare il tempo. Vite al limite – Ontreon Shannon Ontreon, il protagonista, ha 35 anni, vive a Plano, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 318 kg. Durante i dodici mesi della cura con il dottor Nowsaradan mostrerà un’incredibile resistenza nei ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 6 aprile 2023) Il giorno 14 marzo 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv l’undicesima puntata della stagione 10 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo i cui problemi sono cominciati da bambino, per il totale disinteresse dei suoi genitori che lo lasciavano sempre solo o coi nonni, sempre a contatto con abbondanti scorte di cibo che non esitava a consumare anche solo per passare il tempo.al, il protagonista, ha 35 anni, vive a Plano, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 318 kg. Durante i dodici mesi della cura con il dottor Nowsaradan mostrerà un’incredibile resistenza nei ...

