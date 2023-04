Vite al limite, Diana commuove tutti: una delle storie di maggior successo del programma | Persi 200Kg (Di giovedì 6 aprile 2023) Vite al limite, come si è trasformata completamente la vita di Diana Bunch. Ecco che cosa le è successo . Diana Bunch aveva 55 anni quando si è presentata nel programma di TLC, Vite al limite, per intraprendere un percorso di dimagrimento con l’aiuto dell’ormai noto medico chirurgo iraniano, il dottor Nowzaradan, detto dottor Now. La sua era una situazione alquanto disastrata, in quanto pesava 281 kg e questo peso, oltre a tutta un’altra serie di problemi, la rendeva praticamente “invalida”. Da Seattle a Houston, un bel viaggio, il suo, per trasformare la sua esistenza. Un viaggio che l’ha vista soffrire tantissimo, per il suo peso e tutti i problemi che si portava dietro. Dottor Nowzaradan-grantennistoscana.it (fonte YouTube)Ma il ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 6 aprile 2023)al, come si è trasformata completamente la vita diBunch. Ecco che cosa le èBunch aveva 55 anni quando si è presentata neldi TLC,al, per intraprendere un percorso di dimagrimento con l’aiuto dell’ormai noto medico chirurgo iraniano, il dottor Nowzaradan, detto dottor Now. La sua era una situazione alquanto disastrata, in quanto pesava 281 kg e questo peso, oltre a tutta un’altra serie di problemi, la rendeva praticamente “invalida”. Da Seattle a Houston, un bel viaggio, il suo, per trasformare la sua esistenza. Un viaggio che l’ha vista soffrire tantissimo, per il suo peso ei problemi che si portava dietro. Dottor Nowzaradan-grantennistoscana.it (fonte YouTube)Ma il ...

