VISITA PRE PASQUALE DEL VESCOVO PELLEGRINI (Di giovedì 6 aprile 2023) Il VESCOVO Monsignor Giuseppe PELLEGRINI si è recato oggi pomeriggio in VISITA al centro sportivo De Marchi per portare gli auguri di Pasqua ai calciatori e allo staff del Pordenone Calcio, e per loro tramite alle famiglie, ai ragazzi del Settore giovanile e i tifosi. Per l'occasione a monsignor PELLEGRINI è stato donato un pallone autografato da tutti i ramarri.

