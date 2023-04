Violenza sui docenti, chi li aggredisce si ritroverà contro lo Stato: da risarcire non solo l’insegnante aggredito, ma anche il Ministero. Le parole di Valditara (Di giovedì 6 aprile 2023) Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di un'intervista a Porta a Porta, è Stato chiaro: il governo vuole porre fine all’impressionante aumento delle aggressioni ai danni degli insegnanti, perpetrate da studenti e famiglie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 aprile 2023) Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, nel corso di un'intervista a Porta a Porta, èchiaro: il governo vuole porre fine all’impressionante aumento delle aggressioni ai danni degli insegnanti, perpetrate da studenti e famiglie. L'articolo .

