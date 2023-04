Violenza sessuale in pieno giorno sul treno per Treviglio: aggredita una ragazza di 21 anni (Di giovedì 6 aprile 2023) Treviglio. Una ragazza di ventun anni è stata violentata sul treno che collega Milano e Treviglio nella mattinata di mercoledì (5 aprile). L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 11. La giovane si trovava alla stazione di Porta Garibaldi e ha chiesto indicazioni su come raggiungere Bergamo a un quarantenne, che successivamente l’ha seguita nello stesso scompartimento. “Senza neanche accorgermene, mi ha afferrata e tirata verso di sé”, ha raccontato al Corriere della Sera, “mi ha costretta a stendermi con la forza sui sedili, poi mi è salito sopra”. I due non erano soli, almeno inizialmente: c’era un altro uomo vicino, che però ad un certo punto se n’è andato lasciando i due soli. E proprio in quel momento è iniziata la Violenza: “Ha iniziato a baciarmi, avevo i pantaloni ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 aprile 2023). Unadi ventunè stata violentata sulche collega Milano enella mattinata di mercoledì (5 aprile). L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 11. La giovane si trovava alla stazione di Porta Garibaldi e ha chiesto indicazioni su come raggiungere Bergamo a un quarantenne, che successivamente l’ha seguita nello stesso scompartimento. “Senza neanche accorgermene, mi ha afferrata e tirata verso di sé”, ha raccontato al Corriere della Sera, “mi ha costretta a stendermi con la forza sui sedili, poi mi è salito sopra”. I due non erano soli, almeno inizialmente: c’era un altro uomo vicino, che però ad un certo punto se n’è andato lasciando i due soli. E proprio in quel momento è iniziata la: “Ha iniziato a baciarmi, avevo i pantaloni ...

