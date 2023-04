Violentata in treno, il racconto choc della vittima: “C’era un passeggero, ma se n’è accorto ed è andato via” (Di giovedì 6 aprile 2023) Dieci minuti. Questo il tempo in cui ha perso i sensi per lo choc e il suo violentatore ha abusato di lei sul treno 24531 che collega Varese e Milano. Tutto sotto gli occhi di un passeggero che quando si è accorto di quello che stava per succedere, è andato via. È un racconto choc L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Dieci minuti. Questo il tempo in cui ha perso i sensi per loe il suo violentatore ha abusato di lei sul24531 che collega Varese e Milano. Tutto sotto gli occhi di unche quando si èdi quello che stava per succedere, èvia. È unL'articolo proviene da Inews24.it.

