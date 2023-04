Violamania | solo la Fiorentina nelle semifinali di Coppa Italia E Cabral saluta Vlahovic

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Violamania: otto alla Fiorentina che fa otto a San Siro. Solo l’Arsenal come i gigliati nell’ultimo mese!: Se avess… -

l'Arsenal, infatti, ha trovato le stesse vittorie della Fiorentina nello stesso periodo di riferimento nei principali campionati europei (in attesa dei risultati di City e Sassuolo, che hanno ...In mezzo, unpari nel derby e vittorie estremamente prestigiose come quella col Braga in trasferta o quella con il Milan Campione d'Italia in casa. Una Fiorentina che sta scalando posizioni su ...Ieri il brasiliano ha segnato il suo settimo gol in nove partite , otto se si consideranoquelle da titolare. Numeri inequivocabili che certificano l'ottimo stato di forma del centravanti ...

Violamania: solo la Fiorentina nelle semifinali di Coppa Italia. E ... Calciomercato.com

Continua imperterrita e apparentemente inarrestabile la corsa della Fiorentina in un periodo davvero da sogno per la piazza Viola. Quella trovata allo Zini è infatti la nona vittoria consecutiva per ...