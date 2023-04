Vino rosso e benefici sul cuore | le novità in studio al Negrar di Verona

Leggi su iodonna

(Di giovedì 6 aprile 2023) Chi ama ilpuò tirare un respiro di sollievo. Soprattutto quello, e di buona e accertata qualità, potrebbe avere effetti realmentesulla salute cardiovascolare. Secondo i primi test clinici dell’IRCSS Sacrodicon l’Università di, ilpotrebbe ridurre le ceramidi, acidi grassi presenti in quantità elevata nel sangue dei pazienti colpiti più volte da eventi ischemici come l’infarto cardiaco. Leggi anche ›, il bicchiere in più si legge anche sulla pelle del viso. Come rimediare ›e benessere: 10 consigli per gustarlo anche se si è a dieta ...