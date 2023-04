Vincent Cassel e Tina Kunakey si sono lasciati: “È arrivata la rottura definitiva” (Di giovedì 6 aprile 2023) Vincent Cassel ha cancellato la moglie da Instagram: ogni riferimento a Tina Kunakey, con la quale si è sposato nel 2018, è sparito dal social. E, pochi minuti dopo, lei ha fatto lo stesso: anche dalla pagina social della modella sono scomparse tutte le foto che la ritraevano con il marito. I due, che insieme hanno avuto una figlia nel 2019, Amazonie, starebbero attraversando un momento di profonda crisi, riportano fonti anonime del Daily Mail, e questo gesto segnerebbe la rottura definitiva. Vincent Cassel e Tina Kunakey non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Un altro indizio, di guai in paradiso, arriva sempre da Instagram: Tina Kunakey ha appena ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 aprile 2023)ha cancellato la moglie da Instagram: ogni riferimento a, con la quale si è sposato nel 2018, è sparito dal social. E, pochi minuti dopo, lei ha fatto lo stesso: anche dalla pagina social della modellascomparse tutte le foto che la ritraevano con il marito. I due, che insieme hanno avuto una figlia nel 2019, Amazonie, starebbero attraversando un momento di profonda crisi, riportano fonti anonime del Daily Mail, e questo gesto segnerebbe lanon hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Un altro indizio, di guai in paradiso, arriva sempre da Instagram:ha appena ...

